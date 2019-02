Gläubiger schoss Schuldner in Wien-Währing an

Für erhebliches Aufsehen in Wien-Währing hat Samstag gegen 13.00 Uhr eine Pistolenattacke auf einen 54-jährigen Mann gesorgt. Das Opfer saß in seinem Pkw, als ein 36-Jähriger an das Auto herantrat und einen Schuss mit einer Pistole abgab. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt. Der Täter stellte sich der Polizei. Hintergrund der Tat war ein Schuldverhältnis.

SN/APA (Webpic)/hex Der Täter stellte sich der Polizei