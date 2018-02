Glawischnig verunglimpft: Website-Betreiber verurteilt

Der Betreiber der Website "hartgeld.com", der wiederholt gegen die langjährige Grünen-Chefin Eva Glawischnig gerichtete untergriffige Unterstellungen veröffentlicht hatte, ist am Dienstagnachmittag am Wiener Landesgericht wegen übler Nachrede verurteilt worden. Der 65-Jährige - eigenen Angaben zufolge von Beruf "Pensionist und Journalist" - fasste drei Monate bedingt aus.

Zudem erlegte ihm Richter Thomas Spreitzer eine Entschädigung zwischen 100 und 200 Euro für jede einzelne der 16 inkriminierten Äußerungen auf. Insgesamt ergab sich so ein Betrag von 2.200 Euro. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Während der Beschuldigte das Urteil akzeptierte, gab Glawischnigs Rechtsvertreterin Maria Windhager vorerst keine Erklärung ab.

Der Mann dürfte sich bei seinen Veröffentlichungen auf die im Vorjahr erschienenen Memoiren der früheren Wiener Nachtclub-Königin Nina Janousek bezogen haben. In ihrem Buch "Madame Nina weiß alles" gewährte die mittlerweile 69-Jährige Einblicke in ihren Erfahrungsschatz. Am Rande erwähnte sie eine nicht näher bezeichnete "Eva". Dass damit die Ex-Politikerin gemeint war, war für Glawischnig kategorisch ausgeschlossen, weshalb sie gegen den Mann, der sie immer wieder verunglimpfte, gerichtlich vorging.

Nach einem durchaus umfangreichen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Beweisverfahren - die ans Krankenbett gefesselte Janousek wurde heute mittels Skype als Zeugin zu ihrem Wissen über Glawischnigs Privatleben vernommen - bestätigte der Richter Glawischnigs Sichtweise. Der Beschuldigte wurde in sämtlichen Punkten schuldig gesprochen. Erschwerend war bei der Strafbemessung, dass der Mann nach dem ersten Verhandlungstermin im vergangenen November weitere Aussagen publizierte hatte, die geeignet waren, die Ex-Politikerin in der Öffentlichkeit verächtlich zu machen bzw. herabzusetzen.

