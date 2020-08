Gleitschirm-Pilot trieb durch Gewitter kilometerweit ab

Bange Momente hat ein Gleitschirm-Flieger am Himmelfahrtstag in Gmunden erlebt. Der 51-Jährige aus Deutschland geriet am Samstag in eine Gewitterwolke und stieg durch den Sog rund 1.500 Meter hoch. Danach trieb er unkontrolliert etwa acht Kilometer weit ab, ehe er wieder sicher landen konnte, berichtete die Polizei am Sonntag.

SN/APA (Featurebild)/BARBARA GINDL Der Mann war trotz drohender Gewitter gestartet