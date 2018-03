Gleitschirmflieger prallt bei Wettkampf in Tirol gegen Baum

Ein 38-jähriger Gleitschirmflieger aus Italien ist am Samstag in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) bei einem Paragleiter-Wettkampf gegen einen Baum geprallt und dort verletzt hängen geblieben. Er hatte bei einem Akrobatikmanöver in 200 Metern Flughöhe die Kontrolle über seinen Schirm verloren. Der 38-Jährige wurde nach der Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Nachdem der Paragleiterpilot sein Manöver begonnen hatte, knickte der Schirm seitlich ein, woraufhin er ins Trudeln geriet. Der 38-Jährige war zwar noch in der Lage, den Rettungsschirm zu werfen, den Anprall gegen den Baum konnte er aber nicht mehr verhindern. Er wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen. (APA)