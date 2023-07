Gletscher-Leiche in Tirol: DNA-Ergebnis in rund einem Monat

Nach dem Fund von Leichenteilen am Schlatenkees, einem Gletscher in der Venedigergruppe in Osttirol, wird weiter auf das Ergebnis einer DNA-Untersuchung gewartet. Dies könne bis zu einem Monat dauern, erklärte das Tiroler Landeskriminalamt gegenüber der APA am Donnerstag. Die Ermittlungen dauerten demnach noch an, weitere Details zum Fund konnten vorerst noch nicht gemacht werden.

BILD: SN/APA/NATIONALPARK HOHE TAUERN/SAR Die Leichenteile waren am Schlatenkees-Gletscher ausgeapert.