Globart-Festival "Tage der Transformation" im Stift Melk

Unter dem Motto "Anfängerinnen" stehen die "Tage der Transformation" von Globart von 31. August bis 2. September im Stift Melk. Geplant sind Vorträge, Workshops, Diskussionen, Musik und Kabarett. Der Schriftsteller Ilija Trojanow wird mit den Musikern Brothers Wladigeroff die Weltpremiere seines neuen utopischen Romans "Tausend und ein Morgen" feiern, wurde in einer Aussendung angekündigt. Das Festival will den Austausch mit Vordenkern und Pionieren ermöglichen.

"Bei so vielen neuen Herausforderungen sind wir als Gesellschaft einfach noch Anfänger*innen - die Sicherheit und Souveränität, die wir uns wünschen, kann es gar nicht geben. Es ist ja unser erster Klimawandel und die erste Digitalisierung", beschrieb Intendant Jakob Brossmann die Ausgangssituation. "Aber Anfängerinnen können auch Mut machen! Woher nehmen sie die Kraft für einen Neubeginn?", nannte er die Leitfragen der Veranstaltung.

In ihrer Eröffnungsrede fragt Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins: "Was kommt nach dem Ende?" Wirtschaftsexpertin Ulrike Hermann spricht über die Wirtschaft nach dem Ende des Kapitalismus. Philosophin Eva von Redecker plädiert mit "Anfangen, Zeit zu haben" für bewusste Entscheidungen und einen neuen Freiheitsbegriff. Kabarettist Hosea Ratschiller gibt im Voraus Einblicke in sein neues Bühnenprogramm "Hosea".

Im Format "Protagonist*innen des Wandels" werden laut Brossmann Menschen in den Fokus gestellt, "die oftmals unbemerkt Großes in der Zivilgesellschaft leisten. Hier kann man sie persönlich kennen lernen." Porträtiert werden etwa Edith Siebenstich (Verein Klimarat), Aktivistin Martha Krumpeck (Letzte Generation) oder Designer Harald Gründl (EOOS next). Der Essay "Anfangen. Eine Entzauberung" von Stefanie Jaksch wird zum Abschluss als Festschrift vorgestellt.

(S E R V I C E - Stift Melk, Festival "Tage der Transformation" von Globart, 31.8.-2.9.2023. Infos und Karten: globart.at. Für Studierende, Aktivist*innen und Engagierte gibt es stark vergünstigte Tickets.)