Birnenproblem im Mobilitätsclub

ÖAMTC-Mitglieder zahlen für das Austauschen einer ausgebrannten Scheinwerferlampe für Material und Arbeitszeit 9,90 Euro. Bringt der Kunde die Lampe selbst mit, so fällt automatisch eine "Servicepauschale" in Höhe von 12,20 Euro an. Ein Widerspruch, den der Serviceclub nicht erklären kann.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Der ÖAMTC rühmt sich gern als Serviceclub für seine rund 2,4 Millionen Mitglieder. Das mag sein, gäbe es nicht ein Problem mit „Servicepauschalen“ für von Kunden mitgebrachtes Material.