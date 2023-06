"Glück im Unglück" bei Brand in Tiroler Bahntunnel

Nach dem Brand im Terfener Tunnel in Tirol am Mittwochabend war die Ursachenforschung am Donnerstag in vollem Gange. Wie das Land Tirol mitteilte, dürfte eine defekte Oberleitung auf den Autotransportwagen des Autoreise- und Nachtzugs gefallen sein und dabei zwei Pkw in Brand gesteckt haben. Im Zug hielten sich 151 Fahrgäste auf, 33 davon wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) sprach von "Glück im Unglück".

