Gmunden: Kriminelle sprengten Bankomaten und zündeten Fluchtfahrzeug an

Nach einer Bankomat-Sprengung in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) in der Nacht auf Dienstag haben die Täter wohl auch ihr Fluchtfahrzeug angezündet. Auch im Foyer des Supermarktes, in dem der Geldautomat gesprengt wurde, gab es ein Feuer - ob gelegt oder als Folge der Detonation war vorerst unklar, bestätigte die oberösterreichische Polizei Medienberichte.

