Ermittlungen wegen Mahnschreiben: Es dürften Zehntausende Fälle sein

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft übernahm den Fall, nachdem in einer Druckerei Hinweise auf den Versand gefunden wurden. Die mögliche Schadenssumme soll fünf Millionen Euro übersteigen.

Der Fall um die Mahnbriefe, die an Tausende Personen bzw. Unternehmen verschickt wurden, da sie auf ihren Websites eine Google-Schrift verwendet haben, weitet sich aus. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat das Verfahren am 17. Jänner an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) abgetreten. Ermittelt wird gegen einen niederösterreichischen Rechtsanwalt und seine Lebensgefährtin - und zwar wegen gewerbsmäßiger Erpressung und schweren gewerbsmäßigen Betrugs mit einem Schaden, der 300.000 Euro übersteigt. Diese Delikte sind jeweils mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren ...