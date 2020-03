Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner sendet angesichts der Coronakrise im SN-Gespräch eine Botschaft an die Menschen: Du bist nicht allein.

Der Erzbischof Franz Lackner zitiert im SN-Interview die Bibel: "Fürchtet euch nicht."

Das Coronavirus bringt Leid und Not über die Menschheit. Warum lässt Gott so etwas zu? Franz Lackner: Auf diese Frage kann man keine allgemeingültige Antwort geben. Was ...