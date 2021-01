Gratis FFP2-Masken für Einkommensschwache bald erhältlich

Die von der Regierung zugesagten gratis FFP2-Masken für Einkommensschwache werden ab dem heutigen Freitag ausgeliefert, teilte das Gesundheitsministerium per Aussendung mit. Ab Montag muss man in Supermärkten und Öffis diese höherwertigen Masken tragen. Verteilt werden die kostenlosen FFP2-Masken in Obdachlosen-Einrichtungen, Sozialmärkten und Stellen zur Lebensmittelausgabe.

SN/APA/BARBARA GINDL Ab Montag sind FFP2-Masken Pflicht