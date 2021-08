Gratis "Wohnzimmertests" nur noch bis Ende Oktober

In der Debatte um die Gratistests in Österreich will Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ab November zumindest die "Wohnzimmertests" aus dem Spiel nehmen. Die kostenlose Abgabe von Corona-Selbsttests durch die Apotheken soll nämlich Ende Oktober auslaufen, kündigt Mückstein in einer Aussendung an. Zudem will er bis dahin evaluieren, ob sich symptomlose Personen dann weiterhin in Apotheken kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können.

SN/APA/ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN Bis Ende Oktober sollen auch andere Gratistests evaluiert werden