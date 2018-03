Grazer Böllerprozess neu aufgerollt und vertagt

Im Grazer Straflandesgericht hat am Freitag die Neuauflage des Prozesses um zwei Tote bei einer illegalen Böllerproduktion in der Oststeiermark begonnen. Die fünf Angeklagten, die sich wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung verantworten mussten, wurden zu der Explosion im November 2014 befragt. Der Prozess wurde auf 9. April vertagt, dann sollen Zeugen gehört werden.

Der erste Prozess endete im Jänner 2017 mit einem Schuldspruch für alle acht Angeklagten. Zuvor war bereits ein neunter Beschuldigter wegen Falschaussage verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hob das Urteil jedoch in einigen Fällen ganz oder teilweise auf, sodass nun fünf Männer erneut vor Gericht standen. Neben dem Auftraggeber waren das auch zwei Händler aus der Südsteiermark, gegen die die Anklage nach dem ersten Prozess ausgedehnt wurde. Sie hatten am letzten Verhandlungstag während einer Pause versucht, Böller auf ihrem Anwesen wegzuschaffen und waren verhaftet worden. In den nächsten Tagen wurden noch weitere Knallkörper bei ihnen gefunden.

Bei der nun gestarteten zweiten Prozessrunde beantragen die Verteidiger gleich zu Beginn, einen anderen Pyrotechnik-Sachverständigen beizuziehen, da ihrer Meinung nach John Eberhardt befangen sei, da er bereits bei den Ermittlungen unmittelbar nach dem Unfall für die Staatsanwaltschaft tätig war und darüber hinaus über bestimmte Details nicht gut genug Bescheid wisse. Doch der Schöffensenat unter Richterin Elisabeth Juschitz lehnte dieses Ansinnen ab.

Als erster der fünf Angeklagten wurde jener 34-Jährige befragt, der die Böllerproduktion zusammen mit dem jüngeren Todesopfer aufgezogen hatte. Er gab an, die Blitzknallkörper zunächst selbst hergestellt zu haben. Er habe aber vorwiegend im Freien gearbeitet und auch ein nicht sehr explosives Gemisch verwendet, rechtfertigte er sich.

"Hatten Sie eine Betriebsstättengenehmigung?", fragte Richterin. "Nein", antwortete der Beschuldigte. Die Mischung der Chemikalien fand im Freien statt, schilderte er. "Bis zu ein paar Kilo" Kaliumperchlorat, Aluminiumpulver und Schwefel habe er "auf einem Tisch" mit der Hand zusammengerührt. Wesentlich kleinere Mengen werden in ordentlichen Betrieben nur in automatisierter Fertigung hergestellt. "Meine Mischung war stabil", meinte der Angeklagte.

"Und warum ist dann alles in die Luft geflogen?", fragte die Richterin. "Ich weiß ja nicht, was die anderen gemischt haben", antwortete der Beschuldigte. Bei der verhängnisvollen Explosion waren 25 Kilo des Pulvergemischs in die Luft geflogen. Die Sprengkraft hatte ausgereicht, auch noch umliegende Gebäude zu beschädigen.

Am Nachmittag wurde der Prozess vertagt und die Fortsetzung für 9. April anberaumt. Auf dem Programm steht die Befragung des fünften Angeklagten sowie der Zeugen. Ein Urteil dürfte es aber noch länger nicht geben, da auch die Einholung eines Ergänzungsgutachten im Raum stand.

