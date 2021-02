Grazer Bürgermeister will U-Bahn

Laut Machbarkeitsstudie wären zunächst 3,3 Milliarden Euro nötig. Die Machbarkeitsstudie kommt, nur wenige Tage nachdem der Rechnungshof die mutlose Verkehrspolitik zur Verbesserung der Luftgüte im Großraum Graz massiv kritisiert hatte.

Die schwarz-blaue Koalition in Graz präsentierte am Donnerstag eine Machbarkeitsstudie externer Experten über eine Metro. Die Fachleute sprechen sich einhellig für den Bau zweier Linien, einer Nord-Süd und einer Ost-West, aus. Ein "hervorragendes Nutzen-Kosten-Verhältnis" wurde errechnet. Die Erstinvestition mache rund 3,3 Mrd. Euro aus. 2030 könnte die erste der Linien fahren. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) will nicht von einer U-Bahn sprechen, sondern von einer Stadtschnellbahn. Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) kritisierte, die Fachabteilungen seien nicht eingebunden gewesen. Sie fordert eine vergleichende ...