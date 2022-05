Grazer Mord-Verdächtiger gesteht auch Tötung in Zürich

Ein 23-jähriger Rumäne, der wegen Mordverdacht in Graz in Untersuchungshaft sitzt, hat nun auch den Mord an einer zweiten Frau in Zürich gestanden. Am 11. Februar ist eine 54-jährige Schweizerin tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Wenige Tage zuvor fand man in Graz die Leiche einer Frau, die mit einer Schere erstochen worden war. Die Ermittler hatten schon im Februar den Verdacht, dass der Mann für beide Delikte verantwortlich sein könnte.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Der Tatort in Graz