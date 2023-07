Grazer Polizei entlässt falschen Verdächtigen

Bei der Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher in Graz ist es vergangene Woche zu einer Verwechslung gekommen: Polizisten haben den falschen Mann freigelassen und seinen Komplizen, der eigentlich nur auf freiem Fuß angezeigt wurde, in die Justizanstalt-Jakomini bringen wollen. Obwohl kurz nach der Entlassung aus dem Polizeianhaltezentrum eine Fahndung nach dem Verdächtigen eingeleitet wurde, konnte dieser bisher nicht gefunden werden, hieß es am Donnerstag.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Sprachliche Barrieren und optische Ähnlichkeit als Begründung