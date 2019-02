Grazer Pyramidenspiel-Prozess: Alle Angeklagten schuldig

Im Grazer Straflandesgericht ist am Freitag der Prozess um einen groß angelegten "Schenkkreis" in der Weststeiermark zu Ende gegangen. Die fünf Angeklagten wurden zwar alle für schuldig befunden, allerdings nur in Bezug auf das Betreiben eines Pyramidenspiels. Vom Vorwurf des Betrugs wurden alle freigesprochen. Die bedingten Haftstrafen betragen vier bis sechs Monate.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Pyramidenspiel-Prozess beim Auftakt im Oktober