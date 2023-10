Grazerin soll Brand am Haus des Ex-Freundes gelegt haben

Eine 55-jährige Grazerin ist wegen des Verdachts der Brandstiftung am Haus ihres Ex-Freundes festgenommen worden. Die Frau soll Ende September mit einem Taxi zu ihm nach Lieboch gefahren sein und da ein Feuer an seinem gemieteten Einfamilienhaus gelegt haben. Anschließend wollte sie mit dem Bus wieder nach Hause fahren, hing aber wegen des Feuerwehreinsatzes rund drei Stunden bei einer Straßensperre fest. Die Verdächtige streitet die Brandstiftung ab, so die Polizei.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Knapp 80 Feuehrleute standen bei dem Brand im Einsatz