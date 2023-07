Grazerin entlarvte in Kärnten Trickbetrüger am Telefon

Eine 66-Jährige Grazerin hat in Wolfsberg zwei Betrüger überführt, die ihr mehrere zehntausend Euro und Goldschmuck abluchsen wollten. Die Frau hatte den Tochter-Trick am Telefon erkannt und noch während des Anrufs ihren Mann dazu bewogen, die Polizei zu verständigen. Zudem vereinbarte sie eine Übergabe in Kärnten. Als die Betrüger kamen, wartete schon die Polizei auf sie, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Verdächtige wurden von der Polizei bereit erwartet