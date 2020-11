Grazerin stach auf Ehemann ein: Dreieinhalb Jahre Haft

Eine 47-Jährige ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen u.a. absichtlicher schwerer Körperverletzung für schuldig befunden und zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sie soll im April dieses Jahres ihrem damaligen Ehemann fünf Stiche in Hals, Kiefer und Rücken versetzt haben. Die Angeklagte sprach von Notwehr. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Paar war seit 2019 verheiratet, doch von Anfang an gab es Streit. Häufig war Alkohol im Spiel.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Die Frau muss eine mehrjährige Haftstrafe absitzen