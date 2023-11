Grazerin wollte nicht aus brennender Wohnung

Zwei Brände forderten in der Nacht auf Montag die Grazer Berufsfeuerwehr: Eine 52-jährige Frau wollte sich bei einem Brand in ihrer Wohnung in einem Grazer Hochhaus von der Feuerwehr nicht retten lassen und musste von der Polizei überzeugt werden. In der Harter Straße im Bezirk Straßgang wurden nach dem Brand im Wohnbereich über einem Chinalokal sechs Personen - darunter ein Kleinkind - in einer Notunterkunft untergebracht.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Polizisten überzeugten Grazerin doch noch Wohnung zu verlassen