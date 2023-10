Greenpeace wünscht mehr Bio-Fertig-Pizzen

Wie hoch der Anteil an biologisch hergestellten Fertig-Pizzen ist, wollte Greenpeace beim Marktcheck herausfinden und die NGO zeigt sich vom Ergebnis enttäuscht. "Nur sieben Prozent sind im Schnitt biologisch hergestellt, Bio-Pizzen sind in fünf von neun Supermärkten erhältlich", so das Resümee. Rein pflanzliche Pizzen kamen ebenfalls nur auf rund sieben Prozent. Insgesamt waren von 180 geprüften Pizzen aber nur zwei sowohl bio als auch vegan.

BILD: SN/APA/DPA/A3250 OLIVER BERG Vegan und bio in Kombi ist im Fertig-Pizza-Segment kaum zu haben