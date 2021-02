Grenzen zwischen Tirol und Deutschland dicht: Pendler müssen bis Mittwoch warten

Die verschärften deutschen Einreiseregeln an der Grenze zu Tirol sind in der Nacht zum Sonntag in Kraft getreten - und sorgen für Unmut und offene Fragen.

Das Einreiseverbot für Tiroler nach Deutschland ist am heutigen Sonntag in Kraft getreten. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hatte zuvor bekräftigt, dass die Einreiseregeln streng kontrolliert werden. "Wer nicht zu einer der wenigen Ausnahmen gehört, kann nicht einreisen", sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Er rechne mit Verzögerungen. "Durch die Kontrollen kann es hier und da zu Wartezeiten kommen. Die Bundespolizei wird den Verkehr nicht einfach durchwinken." Das zeigten auch aktuelle Zahlen vom Sonntag: An der Grenze zu Tirol habe man am Vormittag 1000 Personen kontrolliert und ein Viertel davon an der Einreise gehindert, hieß es auf einer Pressekonferenz von der deutschen Bundespolizei.

Wer darf noch über die Grenze?

Seit Mitternacht dürfen aus Tschechien und weiten Teilen Tirols nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es bereits für medizinisches Personal und Lastwagenfahrer. Auch wer zur Beerdigung eines Elternteils, Ehepartners oder Kindes will, darf einreisen, genauso Väter für die Geburt ihres Kindes. Für alle Einreisenden gilt: Sie müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter ist als 48 Stunden. Der grenzüberschreitende öffentliche Verkehr zwischen Tirol und Deutschland wurde eingestellt.

Mit der Regelung soll das Einschleppen von wohl ansteckenderen Coronavirus-Mutationen über die Grenzen eingedämmt werden. Tschechien und Tirol gelten als Virusvarianten-Gebiete. Seit der Nacht zu Sonntag kontrolliert die Bundespolizei auch am größten deutschen Verkehrsflughafen in Frankfurt Flugreisende aus Österreich und Tschechien.

SN/APA/dpa/Angelika Warmuth Seit Sonntag gilt ein Einreiseverbot für Tiroler nach Deutschland – mit wenigen Ausnahmen.

Pendler-Frage wird erst Mitte der Woche geklärt

Umstritten - und noch nicht abschließend geklärt - ist die Regelung für Pendler. Bayern will nach dem neuen Text der Einreise-Quarantäneverordnung Ausnahmen für Grenzgänger, wenn deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung betrieblicher Abläufe dringend erforderlich ist und dies durch den Arbeitgeber bescheinigt wird. Allerdings gibt es hier wohl Einwände von Bundesseite, die Ausnahmen enger zu fassen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte nun in einer Pressekonferenz Sonntagmittag am Grenzübergang Schirnding im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel an der Grenze zu Tschechien an, dass es erst ab Mittwoch eine einheitliche Regelung geben werde. "In den nächsten Tagen wird geklärt, welche Berufsgruppen unter die Regelung fallen. Es werden nicht alle Pendler sein, aber viele im systemrelevanten Bereich." Darunter falle etwa der medizinische Bereich. "Das ist ein strenges Einreiseregime, aber es ist notwendig. Wir müssen verhindern, dass aus einer abklingenden zweiten Welle eine selbstverstolperte dritte wird", sagte Söder.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erklärte, dass Pendler, die am Montag und Dienstag einreisen wollen, neben einem negativen Corona-Test auch eine Bestätigung des Arbeitgebers benötigten, dass sie über die Grenze müssen. An diesen beiden Tagen obliege es der Entscheidung der Landratsämter, welche Betriebe als systemrelevant gelten. Ab Mittwochfrüh werde es einheitliche Regeln geben.

251 Verdachtsfälle der Südafrika-Mutation in Tirol

In Tirol gab es mit Stand Sonntag insgesamt 251 Verdachtsfälle der südafrikanischen Coronavirus-Mutation, vier weitere waren im Vergleich zum Vortag hinzugekommen. 219 derartige Fälle wurden bisher durch Voll- oder Teilsequenzierung bestätigt, teilte das Land mit. Von den vollsequenzierten Fällen war aktuell keiner mehr positiv.

Unter den Verdachtsfällen bzw. teilsequenzierten Fällen galten aber 135 Menschen noch als infiziert, wobei sich hier laut Land der Großteil der Fälle nach bisheriger Erfahrung bestätigen wird. Die 251 Verdachtsfälle sollen nun teil- bzw. vollsequenziert werden.

Rund 61 Prozent der bestätigten und der Verdachtsfälle traten nach wie vor im Bezirk Schwaz auf, 20 Prozent im Bezirk Kufstein und elf Prozent im Bezirk Innsbruck-Land. Rund fünf Prozent der Fälle verzeichnete Innsbruck und rund zwei Prozent der Bezirk Kitzbühel. In den Bezirken Imst und Reutte waren es rund ein Prozent sowie unter einem Prozent die Bezirke Landeck und Lienz.

Tirol will Lkw-Verkehr aus Tirol drosseln: "Tirol nicht Parkplatz Europas"

Wegen der neuen deutschen Einreiseregeln will Tirol schon ab Sonntag den Lastwagenverkehr aus Italien im Vorfeld kontrollieren und drosseln, um einen extremen Rückstau und einen Verkehrskollaps im Inntal zu verhindern. Um einen Lkw-Rückstau auf der A12 bei Kufstein zu vermeiden, werden ab Sonntag am Brenner Transit-Fahrzeuge kontrolliert, ob eine Durchreise nach Deutschland möglich ist. Sollte dies nicht der Fall sein, werde eine Weiterfahrt untersagt, hieß es von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Außerdem wird der Transit-Verkehr am Brenner vorsorglich dosiert. "Wir lassen es nicht zu, dass Tirol der Parkplatz Europas wird. Aus diesem Grund wird in Abstimmung mit dem Bund eine Verordnung erlassen, die uns Kontrollen bereits am Brenner ermöglicht", erklärten Platter und Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne).

SN/APA/dpa/Angelika Warmuth Die Autobahn A93 bei Kiefersfelden war am Sonntagmorgen fast verwaist.

Test für Lkw-Fahrer: "Riesige Probleme"

Der slowakische Außenminister Ivan Korcok intervenierte bei Deutschlands Außenminister Heiko Maas gegen Reisebeschränkungen für Lastwagenfahrer. Wie das Außenministerium in Bratislava am Samstag auf seiner Internetseite mitteilte, ging es dabei um die Vorschrift, an der Grenze einen höchstens 48 Stunden alten Corona-Test vorzuweisen, um nach Deutschland einreisen zu dürfen. "Diese Maßnahme wird riesige Probleme verursachen und ist für unsere Lastwagenfahrer in der Praxis kaum erfüllbar", erklärte Korcok seinem deutschen Amtskollegen nach Angaben seines Ministeriums. Die Slowakei habe deshalb eine diplomatische Note nach Berlin geschickt.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verteidigte die Grenzkontrollen bei der Einreise aus Tschechien. "Uns bleibt nichts anderes übrig" sagte er am Samstag. Der Kampf gegen die Pandemie mache an einer Grenze nicht halt. Bisher sei die sächsische Linie gewesen, Regionen auf der anderen Seite der Grenze genauso zu behandeln, als wären sie ein Landkreis in Sachsen oder Deutschland. In der tschechischen Region Eger liege die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen aber bei 1.100, sagte er. Bei einer solchen Inzidenz hätte man in Sachsen strenge Beschränkungen wie Ausgangssperren und die Schließung von Geschäften veranlasst, so Kretschmer. "Wenn das jetzt auf tschechischer Seite anders ist, dann müssen wir uns auch anders schützen. Bis jetzt, in den letzten Wochen, haben wir ein gemeinsames Verständnis gehabt. Das scheint jetzt gerade in der Tschechischen Republik anders zu sein."

EU-Gesundheitskommissarin: "Virus lässt sich von geschlossenen Grenzen nicht aufhalten"

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hält unterdessen nicht viel von den schärferen deutschen Einreiseregeln. "Die Furcht vor den Mutationen des Coronavirus ist verständlich. Aber trotzdem gilt die Wahrheit, dass sich das Virus nicht von geschlossenen Grenzen aufhalten lässt", sagte die 64-jährige christdemokratische Politikerin aus Zypern der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). Über kritische Bemerkungen seitens der EU-Kommission hatte sich der deutsche Innenminister Seehofer schon tags zuvor empört.

Auch Italien verschärft Einreiseregeln für Österreicher

Wegen der Ausbreitung der Südafrika-Variante des Coronavirus verschärft auch Italien die Regeln für die Einreise aus Österreich. Reisende aus Österreich nach Italien müssen sich einem Corona-Test und einer Quarantäne unterziehen, sieht eine neue Verordnung von Gesundheitsminister Roberto Speranza vor. Die Verordnung tritt am Sonntag in Kraft. Sie gilt vorerst bis zum 5. März. Damit will Italien die Verbreitung der Virus-Mutationen einschränken.

Quelle: SN/Apa/Dpa