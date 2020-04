Manche Trafiken verkaufen in diesen Tagen so viele Zigaretten wie noch nie. Der Grund: Rauchern ist der Zugang zu Billigware aus Tschechien, Ungarn, Slowenien und der Slowakei abgeschnitten.

Eine Trafikantin in Linz kann es kaum glauben: "Die Raucher rennen mir die Tür ein." Und auch die Gremialvorsteher der Tabaktrafikanten in Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland bestätigen, dass viele Kollegen in diesen Wochen ungewöhnlich hohe Umsätze mit Zigaretten machen.

...