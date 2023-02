Grenzkontrollen zur Slowakei werden mit Montag gestoppt

Die Kontrollen an der Grenze zwischen Österreich und der Slowakei werden mit Montag wieder beendet. Stattdessen wird man Grenzraum-Kontrollen in Abstimmung mit dem Nachbarland weiter führen, teilt das Innenressort der APA mit. Anlass für die Strategieänderung ist, dass auch Tschechien seine Kontrollen an der Grenze zur Slowakei einstellt.

SN/APA/ERNST WEISS/ERNST WEISS An der Grenze sollte es bald rascher gehen