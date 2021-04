Grenzsoldaten: Geld für illegale Einreise?

Soldaten sollen Personen ohne gültige Papiere einreisen haben lassen - gegen Bezahlung. Doch nicht nur um diesen Fall herrscht Aufregung.

Die Vorwürfe gegen drei Soldaten des Bundesheeres, die im Rahmen des Assistenzeinsatzes im Burgenland Grenzübertritte kontrollierten, wiegen schwer: Sie stehen unter Verdacht, Fahrzeuge nach Österreich passieren haben zu lassen, obwohl die Passagiere keine gültigen Papiere gemäß den derzeit geltenden Covid-Bestimmungen vorweisen konnten. Im Gegenzug sollen die Soldaten von den Fahrern auch noch Geld kassiert haben. Der burgenländische Militärkommandant Gernot Gasser befürchtet nun einen "massiven Imageverlust" für das Bundesheer, sollten sich die Vorwürfe bestätigen. Derzeit gebe es "konkrete Verdachtsmomente", die Befragung der drei Verdächtigen habe aber noch keine Ergebnisse gebracht. Sie versehen aber keinen Dienst mehr.

Das Landeskriminalamt Burgenland hat die Ermittlungen aufgenommen. Parallel dazu untersucht auch das Bundesheer selbst den Fall. "Wir befragen jeden Soldaten, der mit den drei Verdächtigen Kontakt hatte", betonte Heeressprecher Michael Bauer am Donnerstag. Den Soldaten auf die Schliche gekommen war die Militärpolizei. "Wie sie darauf gestoßen sind, wollen wir vorerst nicht bekanntgeben. Das wäre ermittlungstaktisch gesehen nicht klug."

Was man weiß: Bei den drei unter Verdacht stehenden Grenzhütern handelt es sich um Milizsoldaten. Davon gibt es in Österreich 25.000. Sie rücken normalerweise alle zwei Jahre für zehn Tage ein. Derzeit besteht jedoch gut ein Drittel der rund 3000 heimischen Soldaten an der Grenze aus Milizsoldaten. Unter ihnen befinden sich aktuell 626 Freiwillige, die ihren Grundwehrdienst um drei Monate verlängert haben. Das Modell heißt "Mein Dienst für Österreich". Die Bezahlung: 3000 Euro netto pro Monat.

Über Dienstort und Alter der Soldaten ist nichts bekannt. Laut Bundesheer haben sie an zwei Grenzübergängen im Nordburgenland ihren Dienst versehen. Ob die beiden Milizionäre auch mit einem Vorfall vom 4. April in Nickelsdorf in Verbindung stehen, ist ebenfalls Teil der Ermittlungen. Dort ist damals ein Bus aus dem Kosovo nach Österreich eingereist. In dem Fahrzeug befanden sich mehrere mit Corona infizierte Insassen. Der in Oberösterreich entstandene Cluster ist mittlerweile auf 39 Personen angewachsen. Dem Vorwurf des Krisenstabes des Landes, der Bus sei unkontrolliert eingereist, widersprach nun die Landespolizeidirektion Burgenland: "Es gibt keinen Hinweis, dass der Bus nicht kontrolliert worden ist." Dass er dennoch passieren durfte, wird mit gefälschten Papieren und falschen Angaben begründet. Dem wiederum hält der OÖ-Krisenstab entgegen, dass die Kosovaren nicht per Einreiseformular registriert gewesen seien und keinen Testnachweis erbringen konnten. In Linz laufen mittlerweile strafrechtliche Erhebungen wegen des Verdachtes der vorsätzlichen oder fahrlässigen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Mit einem Abschlussbericht der Polizei rechnet die Staatsanwaltschaft im Mai.