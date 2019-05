Greta Thunberg bei Klima-Schulstreik in Wien

Die Gründerin der "FridaysforFuture"-Bewegung, die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg, wird am Freitagmittag beim wöchentlichen Schulstreik für mehr Klimaschutz am Wiener Heldenplatz teilnehmen. "Streikt mit uns, es kommt auf jede einzelne Person an!", appellierte sie im Vorfeld. Durch die Teilnahme von Thunberg rechnet der Wiener Ableger von "FridaysForFuture" mit einer größeren Demonstration.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Die 16-jährige Schwedin ist erneut in Wien aktiv