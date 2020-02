Grippewelle in Österreich derzeit wohl auf dem Höhepunkt

Die Grippewelle in Österreich dürfte aktuell ihren Höhepunkt erreichen. Pro 100.000 Einwohner schätzte das Diagnostische Influenza Netzwerk Österreich (DINÖ) in seinem wöchentlich veröffentlichten Update die Zahl der Neuerkrankungen auf mehr als 2.200. Vorherrschend ist nach wie vor der Influenza-Virus Typ A. In Wien wurden knapp 14.000 Neuerkrankungen gemeldet, in Graz sind es mehr als 6.500.

SN/APA/BARBARA GINDL 2.200 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohnern