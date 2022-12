Grippewelle in Österreich nimmt weiter Fahrt auf

Die Grippewelle hat in der Vorwoche weiter an Fahrt aufgenommen. Das Zentrum für Virologie der MedUni Wien registrierte "stark zunehmende Influenzavirusaktivität in ganz Österreich", wie das Institut am Mittwoch online berichtete. Die Zahl der gesicherten Virusnachweise stieg von rund 70 in der Kalenderwoche (KW) 46 und mehr als 150 in der Woche darauf nun auf rund 240 Fälle an. Dabei handelt es sich jedoch um Stichproben, die tatsächlichen Erkrankungszahlen sind weit höher.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL In Wien 23.150 Neuerkrankungen an grippalen Infekten und Influenza