Größte Corona-Impfstraße Österreichs im ACV schließt

Die größte Corona-Impfstraße in Österreich schließt: Die vom Samariterbund im Auftrag der Stadt Wien geführte Einrichtung im Austria Center Vienna (ACV) stellt mit Ende März den Betrieb ein. "In den vergangenen zwei Jahren haben wir allein in der ACV-Impfstraße rund 2,2 Millionen Covid-Impfungen verabreicht", zog Susanne Drapalik, Präsidentin und Landeschefärztin des Samariterbund Wiens, Bilanz.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Warten auf die Corona-Impfung