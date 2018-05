Groß angelegte Suche nach junger Halleinerin

Eine 16-Jährige hat in der Nacht auf Sonntag eine stundenlange Suchaktion am Mondsee mit über 100 Beteiligten ausgelöst. In der Früh wurde das Mädchen aus Hallein in der Küche eines Wohnhauses gefunden.

SN/apa (symbolbild) Auch die Wasserrettung war an der Suche beteiltigt (Symbolbild).