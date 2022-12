Etwa zehn Verschüttete bei Lawinenabgang in Lech/Zürs - über 200 Einsatzkräfte im Sucheinsatz

Bei einem Lawinenabgang im Skigebiet von Lech/Zürs sind am Sonntagnachmittag nach bisherigen Erkenntnissen etwa zehn Wintersportler verschüttet worden. Die genaue Anzahl der Verschütteten stand nach einer aktuellen Information der Polizei um 18.30 Uhr noch nicht fest. Ein Mensch wurde verletzt geborgen. Der Bergungs- und Sucheinsatz wurde auch in der Dunkelheit fortgeführt, der Einsatz mehrerer Hubschrauber wurde mittlerweile allerdings eingestellt.

Die Lawine ging kurz vor 15.00 Uhr unterhalb des Trittkopfs (2.720 Meter) ab. Die Schneemassen erreichten auch die Skipiste Nr. 134 (Balmen). Kurz darauf waren acht Hubschrauber, darunter drei aus Tirol, sowie mehrere Suchtrupps auf dem Weg zum Lawinenkegel. Die Helikopter landeten und starteten immer wieder auf dem Flexenpass (1.773 Meter), der für den Straßenverkehr gesperrt wurde.

Nach Informationen der Polizei und der Gemeinde Lech, zu der Zürs gehört, standen über 200 Personen im Sucheinsatz. "Wir tun alles, um die Wintersportler zu bergen", hieß es seitens der Gemeinde. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde der Lawinenkegel ausgeleuchtet, die Suche wurde terrestrisch fortgesetzt.

Die Polizei bat mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Lech (Tel: 059133-8105 100) zu melden. Um Kontaktaufnahme wurden auch Personen gebeten, die möglicherweise einen Angehörigen vermissten.

Lawinenabgang auch in Sölden

Bereits am frühen Sonntagnachmittag hatte ein Lawinenabgang im freien Skigebiet von Sölden (Bez. Imst) ein glimpfliches Ende gefunden. Nach einer rund zweieinhalbstündigen Suchaktion mit 40 Helfern und mehreren Hunden wurde Entwarnung gegeben, informierte die Polizei auf APA-Anfrage. Die zunächst gehegte Befürchtung, dass eine Person von den Schneemassen verschüttet worden sein könnte, stellte sich als falsch heraus.

Die Lawine löste sich kurz nach 12.30 Uhr am Tiefenbachferner in der Nähe der Bergstation im freien Skiraum. In den Tiroler Bergen galt die Lawinengefahr für Wintersportler am Sonntag als heikel. Der Lawinenwarndienst wies auf eine hohe Störanfälligkeit der Schneedecke hin, die Wahrscheinlichkeit von Lawinenabgängen war hoch.