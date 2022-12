Großaufgebot der Polizei bei Silvesterfeiern in Österreich

Die Silvesterfeiern in Österreich finden am Samstag mit einem Großaufgebot der Polizei statt. Nach Ausschreitungen bei Halloween-Partys heuer in Linz und vor zwei Jahren zu Silvester in Wien-Favoriten sind österreichweit 1.000 Polizisten in Uniform und zivil zusätzlich im Einsatz. Besonders auf Krawalle und den Einsatz illegaler Pyrotechnika will man besonders vorbereitet sein. In Wien findet heuer nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder der Silvesterpfad statt.

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es wieder den Wiener Silvesterpfad