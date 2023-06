Großbrand auf Bauernhof in Kitzbühel, Ursache noch unklar

In Kitzbühel ist Sonntagabend ein Bauernhof in Vollbrand geraten. Der gesamte Dachstuhl stand in Flammen, die Löscharbeiten dauerten zunächst bis in die Nacht. Doch auch danach waren die Einsatzkräfte noch gefordert, da im eingelagerten Heu immer wieder Glutnester aufflammten. Erst Montagnachmittag konnte laut Medienberichten endgültig vollständig "Brand aus" gegeben werden. Das Feuer hatte offenbar seinen Anfang in der Scheune genommen.

BILD: SN/APA/ZOOM.TIROL/ZOOM.TIROL Der Bauernhof in Kitzbühel geriet in Vollbrand