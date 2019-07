Großbrand bei Innviertler Müllentsorger

Ein Großbrand bei einem Müllversorger in Mettmach (Bezirk Ried im Innkreis) hat am Dienstag 19 Feuerwehren beschäftigt. Der Alarm ging um 3.30 Uhr ein, eine 2.500 Quadratmeter große Lagerhalle mit Altpapier, Plastik und Restmüll brannte. Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, der wohl bis in die Abendstunden dauern wird, erfuhr die APA aus dem Landesfeuerwehrkommando.

