Großbrand in Abfallverwertungsanlage in Liezen

Einen Großeinsatz der Feuerwehren hat am Montagabend ein Brand in einer Abfallverwertungsanlage in Liezen in der Steiermark ausgelöst. Insgesamt 13 Feuerwehren mit 170 Feuerwehrleuten waren an dem Löscheinsatz beteiligt. Sie konnten die Ausbreitung des Brandes erfolgreich verhindern, wie die Bereichsfeuerwehr Liezen in der Nacht mitteilte. Wegen der großen Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung zeitweise aufgerufen, die Fenster geschlossen zu halten.

SN/APA/CHRISTOPH SCHLÜSSLMAYR 13 Feuerwehren mit 170 Kräften im Einsatz