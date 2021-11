Großbrand in Mülldeponie in St. Johann im Pongau

In einer Mülldeponie in St. Johann im Pongau ist am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen. Der Entsorgungsbetrieb sei bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand gestanden, teilten die Feuerwehren des Bezirks auf Facebook mit. "Derzeit geht keine Gefährdung für die Bevölkerung aus, die Anrainer werden jedoch ersucht, ihre Fenster geschlossen zu halten", hieß es. Ein Bereich der Müllsortieranlage habe sich am späten Abend aus ungeklärter Ursache entzündet.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Großeinsatz für Feuerwehren in St. Johann (Symbolbild)