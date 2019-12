Großbrand in Tennishalle in Bad Ischl gelöscht

In Bad Ischl (Bezirk Gmunden) ist am Samstag kurz vor Mittag in einer Tennishalle ein Großbrand ausgebrochen. Insgesamt 14 Freiwillige Feuerwehren aus der näheren und weiteren Umgebung gelang es, das Feuer am Nachmittag unter Kontrolle zu bekommen. Die Nachlöscharbeiten dürften aber noch bis in den Abend hinein andauern, wie Christian Wacek von der Feuerwehr Bad Ischl zur APA sagte.

SN/APA (FF-BADISCHL.AT)/UNBEKANNT Die Tennishalle wurde ein Raub der Flammen