Große Angst vor neuerlicher Flut durch Adriatief

Abgeschnittene Orte, gesperrte Bahnlinien, geflutete Straßen, kaputte Häuser. Ein Unwetter hat nicht nur in Österreich große Schäden verursacht. An ein Aufatmen ist aber nicht zu denken.

Der Süden Österreichs hat nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in den vergangenen vier Tagen so viel Niederschlag abbekommen wie Wien in einem ganzen Jahr. Die Lage bleibt weiterhin angespannt bis dramatisch. Denn die Wetterprognose sagt für Donnerstag neuerliche schwere Regenfälle voraus.