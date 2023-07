Große Mengen an Fleisch im Bezirk Baden illegal entsorgt

Große Mengen an Fleisch sind in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) illegal entsorgt worden. Passanten entdeckten am Sonntagmorgen neben einem Feldweg zahlreiche Kisten und Plastiksäcke. Beim Inhalt soll es sich um mehrere hundert Kilo verdorbenes Schweinefleisch handeln. Der Vorfall wurde bei der Polizei gemeldet, bestätigte Bauhofleiter Michael Ditzer auf Anfrage Medienberichte. Die ungekühlte Warte wurde fachgerecht entsorgt.

BILD: SN/APA/MONATSREVUE/THOMAS LENGER Passanten entdeckten Fleischkisten neben einem Feldweg