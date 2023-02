Große Neuschneemengen erwartet: Lawinengefahr groß, Verkehrsbehinderungen in ganz Österreich

Starken Schneefall kündigen die Meteorologen der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) für die kommenden Tage an. In Teilen des Landes herrscht seit Donnerstag große Lawinengefahr. Donnerstagfrüh haben die Schneemengen bereits in ganz Österreich für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf vielen Straßen wurden Schneekettenpflichten verhängt.



Betroffen waren die Arlberg-Schnellstraße (S16), die Mühlviertler Straße (B310) im Bereich Freistadt, die Katschberg-Straße (B99) sowie zahlreiche Landesstraßen vor allem in Ober- und Niederösterreich, meldete der ÖAMTC.

Durch die schwierigen Fahrbahnverhältnisse kam es zu zahlreichen Sperren durch hängengebliebene Lkw. Betroffen waren unter anderem die Pyhrn-Autobahn (A9) bei Ried im Traunkreis, die Westautobahn (A1) bei Regau und einige weitere Landesstraßen in Tirol bis Niederösterreich. Unfälle waren eine weitere Folge der schwierigen Wettersituation. "Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Wetter- und Fahrbahnverhältnissen an und vermeiden Sie unnötige Fahrten mit dem Auto!", so die ÖAMTC-Mobilitätsinformation.

"In den nächsten Tagen strömt von Nordwesten her feuchte Luft nach Österreich, staut sich an der Nordseite der Alpen und bringt hier zeitweise starken Schneefall", sagt Christian Pehsl, Meteorologe der GeoSphere Austria. "Vor allem im Gebiet von Vorarlberg über Nordtirol, Salzburg und Oberösterreich bis zum Mostviertel und zur Obersteiermark sind schon bis Freitag 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, besonders in höheren Lagen vereinzelt auch um die 100 Zentimeter. Unterhalb von 1000 Metern Seehöhe kann der Schneefall in Regen übergehen, speziell zum Freitag hin, und die Schneemengen fallen geringer aus."

Wetterlage hält bis Anfang kommender Woche an

Die Nordwestwetterlage mit teils auch starkem bis stürmischem Wind halte mit großer Wahrscheinlichkeit bis Anfang der kommenden Woche an, so die GeoSphere Austria. Auch Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag würden von Nordwesten her weitere Staffeln mit feuchter Luft nach Österreich ziehen und weiterhin vor allem an der Nordseite der Alpen zeitweise starken Schneefall bringen.



Der Schneefall könne in den nächsten Tagen für Behinderungen auf Straßen und Bahnverbindungen sorgen. Auch Probleme durch Schneebruch seien möglich, wenn Bäume unter der Schneelast umstürzen und Stromleitungen beschädigen oder Verkehrswege blockieren.

Die weitere Entwicklung sei noch sehr unsicher: Aus aktueller Sicht beruhige sich das Wetter am Mittwoch deutlich und die zweite Wochenhälfte bringe ruhiges, überwiegend sonniges und sehr kaltes Winterwetter.

Große Lawinengefahr in Teilen Niederösterreichs

In Teilen Niederösterreichs hat am Donnerstag zum Teil große Lawinengefahr geherrscht. Stufe 4 von 5 galt in den Ybbstaler Alpen oberhalb der Waldgrenze. Darunter wurde das Risiko als "erheblich" (Stufe 3) eingeschätzt - ebenso wie in höheren Lagen in den Türnitzer Alpen, im Gippel-Göller-Gebiet sowie in der Rax-Schneeberg-Region. Im Tourenbereich wurde die Lage im Lawinenbericht als heikel bezeichnet. Weitere Schneefälle und stürmischer Wind wurden erwartet.

In den Ybbstaler Alpen steige das Risiko oberhalb der Waldgrenze mit ergiebigem Neuschnee in Kombination mit stürmischem Wind auf "groß", darunter auf "erheblich", hieß es in dem Bericht: "In sämtlichen Expositionen können sich aus steilen Bereichen mittlere bis große Schneebrett- und Lockerschneelawinen von selbst lösen." In tieferen Lagen könne feuchter Schnee bzw. Regen zu nassen Lawinen aus steilem Wald- und Wiesengelände sowie Böschungen führen. Exponierte Verkehrs- und Wanderwege seien potenziell gefährdet.

Auch Teile Oberösterreichs tief winterlich

Tief winterlich präsentierten sich am Donnerstagvormittag weite Teile Oberösterreichs. Der viele Neuschnee machte vor allem auf den Straßen Mühe. Die Feuerwehren mussten immer wieder ausrücken, um umgestürzte Bäume wegzuräumen, aber auch, um Autos zu bergen, die von der Fahrbahn gerutscht waren, berichtete ORF Oberösterreich. In Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) habe es in der Früh sogar einen Schneepflug erwischt: Das Räumfahrzeug musste mithilfe eines Krans der Feuerwehr wieder auf die Straße gehoben werden. In Teilen des Salzkammerguts und im südlichen Traunviertel herrscht große Lawinengefahr.