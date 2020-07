Große Preisunterschiede bei Erstklässler-Schulsachen

Für Erstklässler kann der Start ins Schulleben teuer werden. Bei Heften, Stiften und Co gibt es Preisunterschiede bis zu 180 Prozent für ein und dasselbe Produkt. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor von 38 Marken-Schulsachen in 15 Papier-Fachgeschäften und fünf Handelsketten (Pagro, Libro, Thalia, Interspar, Müller) in Wien.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL 38 Marken-Schulprodukte kosten im Schnitt 180,50 Euro