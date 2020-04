Großeinsätze bei zwei Waldbränden in Tirol

In Tirol sind am Dienstag zwei Waldbrände entstanden, einer davon an der Brennerautobahn (A13). Im Gemeindegebiet von Patsch und Vill (Bezirk Innsbruck-Land) war zur Mittagszeit ein Feuer ausgebrochen, die Autobahn musste deswegen zum Teil gesperrt werden. Brand Aus konnte noch nicht gegeben werden.

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL Ein Brand brach an der Brennerautobahn aus