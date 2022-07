Großeinsatz bei Brand auf Bundesheer-Gelände in NÖ

Ein Brand auf einem Bundesheer-Gelände im Raum Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) hat am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz geführt. Die Flammen waren Heeressprecher Michael Bauer zufolge in einem Munitionslager in Großmittel ausgebrochen. Nach Angaben von Feuerwehr-Einsatzleiter Eduard Schlögl waren mehr als 200 Helfer an Ort und Stelle. Gelöscht wurde auch mithilfe von je zwei Hubschraubern von Polizei und Bundesheer.

SN/APA/BEZ.PRESSETEAM BFKDO WR. N./ Brand auf einem Bundesheer-Gelände in Wiener Neustadt