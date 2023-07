Großeinsatz bei Flurbrand auf Feld in Wien-Favoriten

Ein Flurbrand auf einem Feld beim Böhmischen Prater in Wien-Favoriten hat am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz geführt. Es wurde Alarmstufe 2 ausgelöst, 69 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen rückten in den Bereich der sogenannten Löwygrube aus, berichtete Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. "Wir haben den Brand auf das Feld beschränken können", sagte er. Die Flammen hatten bereits gedroht, auf benachbarte Gärten mit Einfamilienhäusern überzugreifen.

Rund zweieinhalb Hektar Ackerfläche brannten ab. Der Auslöser für den Brand war unklar, das Feld laut Feiler aber jedenfalls wegen der hohen Temperaturen und fehlender Niederschläge trocken. Der Einsatz hatte gegen 14.30 Uhr begonnen, am späteren Nachmittag waren noch Nachlöscharbeiten im Gange.