Großeinsatz bei Schilfbrand am Neusiedler See

Ein Schilfbrand am Neusiedler See hat in der Nacht auf Mittwoch die Einsatzkräfte gefordert. Im Bereich des Seebads Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) war kurz nach 1.00 Uhr früh Feuer ausgebrochen. 130 Feuerwehrleute von 13 Wehren bekämpften knapp fünf Stunden lang die Flammen. Ein Übergreifen auf den Campingplatz und die Seehütten konnte verhindert werden, berichtete Günter Prünner, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Eisenstadt-Umgebung, im Gespräch mit der APA.

SN/APA/BFKDO EISENSTADT-UMGEBUNG/UN 13 Feuerwehren rückten mit 130 Mitgliedern aus.