Großeinsatz im Salzkammergut nach Feuer im Waldgebiet

Ein Brand im bewaldeten Gelände unterhalb des sogenannten Rettenbacherkreuzes in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) hatte am Sonntagvormittag einen Großeinsatz der Feuerwehren zu Folge. In dem für Wanderer beliebten Gebiet wurde das Feuer von Spaziergängern zufällig entdeckt. Eine rund ein Kilometer lange Löschleitung musste unter widrigen Bedingungen gelegt werden. 30.000 Liter Löschwasser pumpten die fünf alarmierten Wehren zum Brandherd, berichtete die Feuerwehr Bad Ischl.

Neben dem Pendelverkehr richteten die 73 Einsatzkräfte einen Pendelverkehr mit den Tanklöschfahrzeugen ein. Um den Brand gründlich zu bekämpfen, grub man sich mühevoll mit reiner Muskelkraft in das Erdreich. In den Mittagsstunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Die Ursache des Feuers ist vorerst nicht bekannt, gab die Feuerwehr Bad Ischl auf Anfrage der APA bekannt.