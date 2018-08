Großeinsatz in Alter Donau: Junge Inder untergegangen

In der Alten Donau in Wien-Donaustadt sind am Donnerstagnachmittag zwei Burschen vermisst worden. Der 15- und der 19-Jährige, beides Inder, waren von einem gemieteten Elektroboot aus ins Wasser gestiegen und laut Augenzeugen untergegangen. Polizei, Feuerwehr und Berufsrettung standen seit etwa 14.00 Uhr im Großeinsatz, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Zehn Feuerwehrtaucher suchten nach den Burschen