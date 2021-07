Großeinsatz nach Überfall auf Lebensmittelgroßhandel in Wien

Ein Mann mittleren Alters hat Samstagvormittag mit einer Faustfeuerwaffe einen Lebensmittelgroßhandel in Wien-Floridsdorf überfallen. Verletzt wurde niemand, der Täter entkam laut Polizei mit Bargeld in noch unbekannter Höhe und vermutlich auf einem Fahrrad. Die Fahndung mit zahlreichen Polizeieinheiten, auch ein Hubschrauber und Diensthunde kamen zum Einsatz, verursachte einiges an Aufsehen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Hubschrauber und Diensthunde rückten nach Floridsdorf aus